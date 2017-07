“Tijd dat minister van Justitie verantwoordelijkheid neemt”

Antwerpen - De ontsnapping van twee gedetineerden donderdag aan het hof van beroep in Antwerpen, is volgens Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) “het dieptepunt” op het vlak van het gebrek aan investeringen van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) in de veiligheid van de Antwerpse justitiepaleizen en het daar binnenbrengen van gevangenen. “Het is tijd dat de minister zijn verantwoordelijkheid neemt”, zei De Wever zondag aan de regionale televisiezender ATV. “We hebben al zoveel beloftes gekregen en elke keer hoop je dat het in orde komt, maar tot nu toe heb ik alleen maar achteruitgang gezien.”

De Wever noemt het “al jaren een grote ergernis” dat de minister van Justitie weinig investeert in het Antwerpse veiligheidskorps. “Er zijn ons 77 mensen toegezegd in 2006 - toen nog door mevrouw Onkelinx - maar men heeft dat nooit ingevuld”, stelt hij. “In theorie is men nooit verder geraakt dan 36 en daarvan waren er vorige week welgeteld vier. Als ik dan de minister hoor zeggen dat het een gedeelde verantwoordelijkheid is, dat ook de lokale politie iets moet doen, dan vind ik dat er echt ver over: wij doen eigenlijk alles al.”

Volgens De Wever zet de Antwerpse lokale politie momenteel al permanent 41 agenten in voor werk dat door Justitie zou moeten worden uitgevoerd. In Brussel zorgt Justitie er daarentegen wel voor dat het veiligheidskorps volledig volzet is, stelt hij.

Ook de voorzitter van het Antwerpse hof van beroep, Bruno Luyten, haalde donderdag na de feiten al zwaar uit naar minister Geens in verband met de structurele onderbemanning van het Antwerpse veiligheidskorps.

"Verantwoordelijkheid van politie"

"Deze aangelegenheid valt onder de verantwoordelijkheid van de politie. Sedert 2003 ondersteunt een Veiligheidskorps van agenten van Justitie de politie in de uitvoering van deze taken. Dit korps is onbewapend, en de vraag of een transport voldoende is beveiligd, moet worden beoordeeld door de politie." Dat zegt minister van Justitie Koen Geens zondagavond in een reactie op de verklaringen van de Antwerpse burgemeester Bart De Wever over het transport van gevangenen in Antwerpen.

De minister wijst er nog op dat de samenwerking tussen de lokale politie en het Veiligheidskorps traditioneel zeer goed verliep in Antwerpen. "Slechts de laatste maanden kwam er tijdelijk een kink in de kabel door absenteïsme dat onder andere werd veroorzaakt door tuchtonderzoeken, en door een hogere inzet van de lokale politie voor doeleinden van terreurbestrijding, ook nationaal. In juni werden nog twee mensen toegevoegd aan het Antwerpse Veiligheidskorps."

Volgens minister Geens had de ontsnapping van vorige donderdag geen uitstaans met de personeelsbezetting die dag. "Er waren elf leden van het Veiligheidskorps aanwezig, wat in de vakantieperiode normaal is."

De minister wil graag opnieuw in overleg met de Antwerpse burgemeester en de minister van Binnenlandse Zaken de verzekering van de justitiële veiligheid in de nabije toekomst bespreken.