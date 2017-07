KV Mechelen: Voor het eerst zwaar geïnvesteerd

Het motto van KV Mechelen de voorbije maanden: durven investeren. Het AFAS Stadion is nog altijd in constructie – nu wordt een hoek dichtgemaakt, later willen ze nog een nieuwe hoofdtribune zetten – maar toch stopte de club ook veel geld in het sportieve. Voor El Messaoudi, Kolovos en recordaankoop Schoofs werd meer dan 2 miljoen euro betaald – naar Mechelse normen is dat ongezien.