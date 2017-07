De billen van Gaetan Bille: renner toont wel erg bizarre blessure

Nee, het is niet het jaar van Gaetan Bille. in de Vierdaagse van Duinkerke kwam hij samen met Stijn Vandenbergh al eens zwaar ten val. En terwijl alle ogen dit weekend gericht waren op de Tour de France, trok de 29-jarige renner van Veranda’s Willems-Crelan naar de Ronde van Wallonië waar hij opnieuw pech kende. Daar moest hij in de tweede etappe immers opgeven na een val. Achteraf zette hij op Instagram een foto van zijn bizarre blessure die hij daarbij opliep. Zijn linkerbil is dubbel zo dik als zijn rechtse...