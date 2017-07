Engelse vrouwen blijven stevig op kop in groep D op EK voetbal

Brussel - Engeland blijft het goed doen op het Europees kampioenschap voetbal voor vrouwen. Na de 6-0 zege tegen Schotland in de openingswedstrijd, volgde zondag in Breda een 2-0 overwinning op Spanje. Het elftal van bondscoach Mark Sampson kan de kwartfinale daardoor normaal gesproken niet meer ontgaan. Engeland sluit de groepsfase in poule D donderdag af met een wedstrijd tegen Portugal, dat eerder op zondag Schotland met 2-1 aan de kant zette. Spanje en Portugal hebben nu allebei drie punten.

De Engelsen namen in het stadion van NAC al vroeg de leiding. Francesca Kirby scoorde in de tweede minuut met een schot in de korte hoek. Het duurde tot vijf minuten voor tijd voordat Jodie Taylor de voorsprong verdubbelde. Taylor scoorde tegen Schotland ook al drie keer.

In de eerste helft werd zondag een Engels doelpunt, ten onrechte, afgekeurd wegens buitenspel. Spanje daarentegen had na rust recht op een strafschop. Scheidsrechter Carina Vitulano uit Italië wees eerst ook naar de penaltystip, maar bedacht zich even later en gaf toch geen strafschop.

Maandag tot en met donderdag worden de wedstrijden van de derde en laatste speeldag in de vier poules afgewerkt. Na een rustdag staan in het weekeinde (zaterdag twee en zondag twee) de kwartfinales op het programma.