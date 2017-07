RECENSIE. Oscar And The Wolf op Tomorrowland: meezingmomenten en verwarrende stiltes

Een live-act op Tomorrowland. Dat gebeurt er niet altijd. Integendeel: het is eerder een zeldzaamheid. En toch was dat zondagavond het geval met Oscar And The Wolf. Het publiek kon het optreden alvast smaken.

Al vond niet iedereen dat de band van Max Colombie een plaats verdiende op het dancefestival. “Dat is toch helemaal geen Tomorrowland-materiaal?” vatten Marieke Van Der Zee (18) en Annabelle D’Hondt (22) het vooraf samen, nochtans fans van Oscar And The Wolf. “Op Tomorrowland draaien dj’s platen, punt”, zegt Lore Ceusterd (22).

Volgens de organisatie was de keuze niet zo bizar, omdat de man elektronische muziek brengt en geen uur nodig heeft om een hele band geïnstalleerd te krijgen.

Vooral Belgen kwamen uiteindelijk naar het optreden in de indrukwekkende Freedom-stage, zo was onze indruk. Maar de sfeer zat er alleszins wel dik in.

“Is het al gedaan?”

Max Colombie maakte zijn entree door gewoon óp de draaitafels te gaan staan. Een statement om u tegen te zeggen. Het werkte. Het publiek begon te beseffen dat ze niet moesten wachten op een megadancefeestje en liet zich aarzelend meeslepen. Soms was er zelfs ruimte voor een meezingmoment, zoals bijvoorbeeld bij Breathing.

Dat er, in tegenstelling tot bij de dj-sets, tussen de nummers telkens een stilte van een aantal seconden was, bracht sommige aanwezigen in de war en deed hen af en toe wat raar opkijken : “C’est déjà fini?!” (“Is het al gedaan”, red.), vroeg een franstalige bezoeker zich middenin de set af toen er eventjes zo’n leegte viel. Dat was toen nog niet het geval. Afsluiten deed de band met Princess, en dat deed de Freedom-stage toch wel even ontploffen, mede dankzij de uitstekende visuals op de 1.400 vierkante meter ledplaten. Niet slecht voor een act die “niet echt Tomorrowlandmateriaal” is. Het vloekte alleszins niet. Voor herhaling vatbaar.