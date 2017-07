Kate Ryan: “Ik begin al die jaren nachtbraken te voelen

Ze brengt haast elk zomers weekend door in het buitenland. Maar nu overweegt Kate Ryan haar optredens in landen als Polen, Duitsland, Zweden en Spanje af te bouwen. “Ik begin al die jaren nachtbraken nu toch wel te voelen.”

Katrien Verbeeck, alias Kate Ryan, mocht zaterdag 37 kaarsjes uitblazen. Even uitpuffen en genieten zit er momenteel niet in. De Kempense zangeres treedt deze zomer twintig keer op in eigen land, vaak op dinsdag, woensdag of donderdag. In het weekend vliegt ze nog altijd naar het buitenland.

“Die combinatie is heel fijn, maar o zo vermoeiend. Het is vooral dat reizen dat het allemaal zo zwaar maakt. Als al mijn shows in België zouden plaatsvinden en ik iedere nacht in mijn eigen bed kon slapen, was er geen vuiltje aan de lucht. Nu moet ik geregeld naar onbekende plaatsen in pakweg Polen, waarvoor ik twee vluchten moet nemen en nog drie uur in de auto moet doorbrengen. Dat reizen ben ik echt wel beu. Onderweg vraag ik me soms af waar ik in hemelsnaam nog mee bezig ben na al die jaren nachtbraken. Maar goed, ik heb nog geen kinderen en dus nog alle vrijheid om dit te doen.”

Populair in Spanje en Polen

Zeventien jaar staat Kate Ryan ondertussen al op het podium en langzaamaan richt ze haar blik weer op België. “Ik wil het aantal nachtelijke clubshows een beetje afbouwen. Op een bepaalde leeftijd krijg je dat allemaal niet meer gebolwerkt. Deze zomer sleep ik me er nog een keer doorheen, maar voor volgende zomer weet ik het zo nog niet. Er is niks zo leuk als op een podium in Vlaanderen te staan. Applaus van je eigen publiek is voor mij nog meer waard.”

Kate Ryan weet waarom ze in pakweg Spanje en Polen nog steeds zo populair is. “Mijn dancehits blijven in die landen enorm in trek. Sommige platen die ook in België uit­gebracht werden, kregen hier op de radio soms geen airplay, maar scoorden wel erg goed in het buitenland. Daardoor ben ik de laatste vijf jaar wat meer actief geweest in Polen, Duitsland, Zweden en Spanje. Het is nu een kwestie van een goed evenwicht te zoeken, want ik wil mijn fans in Vlaanderen zeker niet de rug toekeren. Integendeel, ik vind het enorm spannend om deze zomer even vaak in eigen land als in het buitenland op te treden. Weet je dat ik zelfs wat zenuwachtig ben voor die shows in België? Ik heb het gevoel dat ik me hier toch weer wat moet bewijzen als zangeres.”