Ploegmaat Pique zorgt voor nieuwe aflevering in saga rond Neymar: “Hij blijft”

De Spaanse pers is er heilig van overtuigd dat Neymar op weg is naar PSG. De Fransen zouden bereid zijn om de afkoopclausule van 222 miljoen euro te betalen en er zou in Parijs als een zesjarig contract klaarliggen voor de Braziliaan. Maar Gerard Pique lijkt die verhalen nu naar de prullenbak te verwijzen.

“Hij blijft”. Dat is de korte, maar duidelijk boodschap van de Spaanse verdediger op Twitter, die gretig gedeeld wordt. Pique voegde er een foto bij van hem en zijn ploegmaat en laat er dus geen gras over groeien: ook volgend seizoen spelen ze samen.

Nochtans was Marca er zondagochtend nog zeker van dat de Braziliaan binnenkort in Frankrijk zou spelen. Een contract van zes seizoen en een loon van 30 miljoen euro per jaar zouden klaarliggen, het kamp Neymar had naar verluidt al een akkoord met PSG. Maar Pique heeft dus duidelijk andere bronnen. Is dit het einde van de saga rond de dribbelkont?