Chris Froome vandaag alweer met privéjet naar Aalst

Chris Froome vliegt deze morgen van Parijs naar Londen, waar hij samen met zijn ploegmaats verwacht wordt in het hoofdkwartier van sponsor Sky. Daarna vliegt hij met een privéjet naar Zaventem, waarna hij door de ­organisatoren naar het na-Tourcriterium in Aalst wordt gebracht.

Het is de vierde keer dat Froome naar de carnavalstad komt, na iedere Tourzege was hij van de partij. Aalst zou rond de 60.000 euro neertellen voor zijn komst.

Ook zeven Tour-Belgen zijn present: Oliver Naesen, Thomas De Gendt, ­Dimitri Claeys en de vier Wanty-boys Guillaume Van Keirsbulck, Frederik Backaert, Thomas Degand en Pieter Vanspeybrouck.

Morgen in Roeselare is Froome weer van de partij, woensdag verkiest hij de Acht van Chaam in Nederland ­boven het criterium in Sint-Niklaas.