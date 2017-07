Hoe moet dat voelen als iedereen lacht met de hoed die jij hebt gemaakt? Wij vroegen het aan de ontwerpster

Al veertien jaar ontwerpt ze hoeden in de anonimiteit van haar atelier in Brugge. En dan wordt Brigitte Ganne (42) plots ontdekt door prinses ­Claire, die haar creatie draagt op de ­nationale feestdag. Maar het ­gloriemoment is verknald door hoongelach op sociale media. “Ach, de mensen maken grapjes uit onwetendheid.”