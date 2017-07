Priester probeert jongen mee te lokken uit winkel: “Ik heb dat nu eenmaal in mij”

Dat hij al eens vier jaar in de cel heeft gezeten voor aanranding van kinderen, heeft de Vlaamse priester Leo A. (76) niet tot inkeer gebracht. Integendeel. De ­gepensioneerde priester werd vorige week in Frankrijk opnieuw veroordeeld nadat hij een 14-jarige jongen probeerde mee te lokken. “Ik heb dat nu eenmaal in mij”, verklaarde hij tegenover de rechter.

Op 3 juli sprak Leo A. een 14-jarige jongen aan in een supermarkt in ­Givet, net over de Belgische grens. Omdat zijn moeder op haar werk was, deed de jongen in zijn eentje boodschappen. Leo A. kende de jongen niet, maar sprak hem toch aan. Hij gaf de knaap meteen een kus op de wang. “Daarna vroeg hij de jongen of hij een kwartiertje tijd had”, aldus het parket van Charleville-Mézières. Hij wilde de jongen meelokken naar zijn Nissan op de parking. “Hij vroeg of de jongen met hem de liefde wilde bedrijven zoals de groten.”

De jongen liep weg en vertelde ’s avonds alles aan zijn moeder. Met de hulp van de Belgische politie konden Franse agenten Leo A., die nu in het Waalse Beauraing woont, identificeren. Met een smoes werd de priester vorige week woensdag naar Frankrijk gelokt en opgepakt. Vrijdag verscheen hij voor de rechter, waar hij alles toegaf. “Ik heb dat nu eenmaal in mij.”

Toch ontsnapte de Belg aan een echte celstraf: de Franse rechter veroordeelde hem tot vijftien maanden met uitstel.

Geïnterneerd

Al meer dan veertig jaar is Leo A. geestelijke. Eerst werd hij onderpastoor in Gijzegem en Vrasene. Nadat hij in die laatste gemeente een minderjarige had aangerand, werd Leo A. in 1983 al eens ­geïnterneerd. Maar dat werd stil­gehouden. Een bevriende rijkswachter dekte de zaak toe, en Leo A. kon priester blijven.

In 1992 werd hij ingehuldigd als pastoor van Bavegem. In die rol heeft hij jarenlang minstens vijf jongens misbruikt. Zijn slacht­offers waren tussen dertien en zestien jaar oud. Het misbruik gebeurde in Bavegem, maar ook in zijn afgelegen vakantiechalet in het piepkleine Waalse dorpje Dion nabij de Franse grens, waar hij de jongens mee op vakantie nam.

In april 1997 viel de rijkswacht op vraag van het parket van Dendermonde binnen in die chalet, op zoek naar bewijzen. Leo A. werd uiteindelijk in mei 1997 tot zeven jaar cel veroordeeld voor kindermisbruik, en opgesloten in de gevangenis. Na vier jaar kwam hij vervroegd vrij. Hij zou nog tot 2006 opgevolgd zijn geweest.

Taken afgenomen

“De toenmalige bisschop heeft hem twintig jaar geleden meteen op non-actief gezet”, zegt Peter Malfliet, woordvoerder van de Gentse bisschop Luc Van Looy. “Dat is altijd zo gebleven. Hij heeft nooit meer een pastorale taak uitgevoerd.”

Dat Leo A. opnieuw in de fout was gegaan en zelfs veroordeeld werd, wist het bisdom afgelopen weekend nog niet. Leo A. had hen niets verteld. Het bisdom vernam alles via de pers. “We hebben de verantwoordelijke van het opvangpunt seksueel misbruik op de hoogte gebracht. We zullen de komende dagen bekijken wat er precies aan de hand is. Een sanctie nemen, kunnen we niet, ­aangezien al zijn taken al in 1997 zijn afgenomen.”