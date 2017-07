Ze was haar dochter komen helpen na een ongeval. Maar de dronken bestuurster keerde terug, en Lieva verloor haar benen bij nieuw ongeval

Geel -

Het was al half elf ’s avonds toen Ludwig Hufkens (51) en zijn vrouw Lieva Vervoort (48) een telefoontje kregen van hun dochter dat ze was aangereden. Ze haastten zich ernaartoe. De dronken bestuurster (49) was op de vlucht geslagen, maar dook een halfuur later weer op en reed opnieuw in op de auto. Daarbij raakte ze ook Lieva. “Ze hebben haar benen moeten amputeren.”