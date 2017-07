Speurders zoeken vandaag opnieuw naar wapens van Bende van Nijvel

De speurders in het onderzoek naar de Bende van Nijvel gaan vandaag dreggen naar wapens die gebruikt zouden zijn door de Bende van Nijvel bij de overval in Aalst in november 1985. De zoekwerken zullen minimaal een week duren.

Bij de overval op het Delhaize-warenhuis in Aalst werden acht mensen vermoord. Volgens een informant van de politie zouden de wapens nog diezelfde avond zijn gedumpt in een oude zandwinningsput in Adinkerke. Dat gebeurde door Patrick Pilarski, een Brusselse gangster die uit Adinkerke afkomstig was. Pilarski zou het verhaal vijftien jaar geleden in Spanje verteld hebben aan een ex-celgenoot.

De informatie is al een aantal jaar in het bezit van het gerecht. Maar omdat de kans dat er effectief iets ligt in de vijvers zeer klein wordt gedacht, werd lang gewacht met het beginnen aan dure zoekwerken.