Justitie laat ramen niet meer poetsen

Brussel - “Als ik niet zelf af en toe het venster aan mijn bureau poets, zie ik helemaal niets meer.” Een medewerkster van het Portalisgebouw in Brussel – waar het Brusselse parket huist – kan zich niet meer herinneren wanneer de ramen er het laatst gelapt zijn. “Ik denk dat de laatste poetsbeurt van minstens twee jaar geleden dateert”, bevestigt de woordvoerder van het Brusselse parket. “Dat ligt niet aan ons, maar aan de Regie Der Gebouwen, die instaat voor het onderhoud.”

Ook tal van kleinere vrede­gerechten in Vlaanderen hebben al jaren vuile ramen. “Het bedrijf dat normaal alles proper maakte, komt inderdaad al een tijdje niet meer”, klinkt het.

Edward Landtsheere, de woordvoerder van de FOD Justitie, zegt dat de “noodzakelijke voorzieningen op het vlak van veiligheid en nutsvoorziening de absolute voorrang krijgen”. Voor de uitbesteding van specifieke taken als ramen poetsen is in de “huidige budgettaire context” geen ruimte.