Lukaku en Fellaini kloppen Real Madrid na knotsgekke penaltyreeks in oefenduel, Martial steelt show met weergaloze actie

Romelu Lukaku en Marouane Fellaini hebben met hun club Manchester United een oefenmatch tegen Real Madrid na penalty’s gewonnen. Het was echter Anthony Martial die de monden deed openvallen met een fabuleuze assist voor het openingsdoelpunt van Jesse Lingard.

Met Manchester United en Real Madrid stonden de winnaar van de Champions League en de Europa League tegenover elkaar in een oefenmatch in de Verenigde Staten. Bij de club uit Manchester kregen Rode Duivel Marouane Fellaini en de Braziliaanse Belg Andreas Pereira een basisplek, Romelu Lukaku mocht bij de rust invallen. Toch was het een Fransman die alle aandacht naar zich toe trok: de nog steeds maar 21-jarige Anthony Martial sneed op slag van rust vanop de flank naar binnen, ontdeed zich met een paar heerlijke bewegingen van drie Real-spelers en legde het leer panklaar voor Jesse Lingard: 1-0.

Na rust maakte Casemiro vanop de stip gelijk voor Real nadat Victor Lindelöf, de nieuwe verdediger van Manchester United, in de fout gegaan was. De partij leek op penalty’s af te stevenen, tot Fellaini zeven minuten voor tijd helemaal alleen gelaten werd op een voorzet in de zestien. De Rode Duivel leek te gaan scoren, maar raakte het leer helemaal verkeerd en stuurde het zowat loodrecht de tribunes in.

Toch strafschoppen dus, en die draaiden uit op een knotsgek schouwspel. Manchester United miste maar liefst drie van zijn vijf penalty’s, Real deed zowaar nog slechter en wrong vier op vijf ballen de nek om. Zo mochten Fellaini, Lukaku en Pereira uiteindelijk toch nog vieren.

De oefenmatch maakte deel uit van de North American International Champions Cup, een vriendschappelijk toernooi tussen de grootste clubs van Europa ter voorbereiding op het seizoen.