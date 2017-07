Vluchtmisdrijf op E19: vader van slachtoffer doet oproep op Facebook

Op de E19 net voorbij Peutie richting Antwerpen heeft zondagmiddag een ongeval met vluchtmisdrijf plaatsgevonden. De wagen van een jonge vrouw werd op de middenrijstrook achteraan aangereden, de wagen ging aan het tollen en belandde in de vangrail. De vader van de vrouw plaatste een oproep op Facebook om getuigen te zoeken.

“De persoon die het ongeval veroorzaakt heeft gaf gas bij en is doorgereden”, schrijft de vader. “We zitten nu in het ziekenhuis. Moest de persoon die dit op zijn geweten heeft dit te lezen krijgen, wees eerlijk, u zou dit ook niet graag hebben.”

De oproep van de vader werd al meer dan 2600 keer gedeeld. Hij hoopt via de oproep getuigen te vinden die het ongeval zagen gebeuren. “Aan de kleur van de lak op de wagen moet deze wit of grijs geweest zijn, en Sofie is voor 95 procent zeker dat het een BMW was.”