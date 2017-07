CLUBNIEUWS. Druk transferverkeer bij Club Brugge, AA Gent heeft contract voor nieuwe verdediger al klaar

Komend weekend trapt de Belgische voetbalcompetitie weer af, maar onze eersteklassers zijn nog volop aan hun huiswerk bezig. Zo is er druk transferverkeer bij Club Brugge en staat AA Gent op het punt een nieuwe verdediger te contracteren.

CLUB BRUGGE

De Colombiaan Luis Sinisterra (18) lijkt definitief op weg naar Club Brugge. Op Instagram kondigde de flankaanvaller zijn afscheid bij zijn ploeg Once Caldas aan. In juni werd al bevestigd dat Sinisterra zeker naar Brugge zou trekken. Mogelijk wordt de jonge Colombiaan eerst nog een jaartje uitgeleend. Sinisterra wordt de tiende aanwinst van Club, dat ook een speler ziet vertrekken.

Tomas Pina, die nooit kon doorbreken in Brugge, vertrekt terug naar Spanje. Eibar en Levante zouden de middenvelder willen huren. Pina onderhoudt al eventjes de conditie in zijn thuisland.

Ten slotte lijkt het erop dat José Izquierdo zijn laatste wedstrijd voor Club Brugge nog niet heeft gespeeld. De Colombiaan vertrekt deze zomer zo goed als zeker, maar toch zegt coach Ivan Leko dat de winger mogelijk nog minuten maakt. Voor de galawedstrijd tegen Athletic Bilbao was hij nog niet wedstrijdfit, maar een plaatsje in de selectie voor de heenmatch tegen Basaksehir behoort wel tot de mogelijkheden. Nog op de lijst die werd ingediend voor de Europese voorrondes: Björn Engels. De verdediger stuurt ook aan op een vertrek en speelde amper in de voorbereiding, maar door de blessure van Poulain moet hij mogelijk toch nog aan de bak. Cools, Acolatse en Masovic werden niet opgenomen in de Europese selectie.

KAA GENT

Het lijkt er sterk op dat Siebe Horemans (19) blijft bij AA Gent. De verdediger leek op weg naar OHL, waar hij ook vorig jaar werd gestald, maar nu lijkt Van­haezebrouck niet langer van plan hem te laten vertrekken. Intussen ligt ook een contract klaar voor Dylan Bronn (22). De centrale verdediger van Niort zou eerstdaags zijn medische testen afleggen.

KV OOSTENDE

KVO-coach Yves Vanderhaeghe wilde al zijn spelers nog eens bezig zien voor het Europese duel in Marseille donderdag. Daarom speelde Oostende zaterdag twee oefenmatchen. In Kortrijk liep het fout: 3-0-verlies, tegen Lille was het een pak beter: 0-0.

Het Oostendse elftal in Kortrijk oogde nochtans sterk met Lombaerts (terug na lichte blessure), El Ghanassy, Vandendriessche, Cyriac... Maar ze hadden er precies minder zin in dan de ploeg die tegen Lille aantrad. “In Kortrijk heb ik me blijkbaar vergist”, aldus Vanderhaeghe. “Daar stond geen ploeg op het veld. Iedere speler moet beseffen dat de ploeg altijd belangrijker is dan het individu.”

“Er zijn toch nog drie à vier posities die ik moet invullen”, vervolgde Vanderhaeghe. “Maar goed, diegenen die tegen Lille speelden, leverden wel een goeie partij af. Ik denk dat we klaar zijn voor Marseille.”

De keuzes die Vanderhaeghe volgens ons nog moet maken zijn: Tomasevic of Lombaerts achterin, Jali of Jonckheere centraal en Musona (die licht geblesseerd uitviel) op de flank of als diepe spits in plaats van Akpala of Zivkovic. “De blessure van Musona zal wel meevallen en over zijn klasse moet ik niet spreken. ” De scout van Marseille stelde tegen Lille ook vast dat Proto sterk keepte en dat Banda het goed deed als vervanger van Berrier.