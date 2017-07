Varkens krijgen al vier jaar omstreden medicijn

Belgische biggen krijgen al sinds 2013 een omstreden medicijn toegediend dat volgens experts schadelijk is voor mens en milieu. De Europese Unie heeft onlangs alle lidstaten teruggefloten die het gebruik van zinkoxide toestaan. Ons land twijfelt echter nog of het zinkoxide meteen verbiedt, of of het de varkenssector nog vijf jaar respijt geeft. Dat schrijven Het Laatste Nieuws en De Morgen maandag.

Toenmalig minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx (PS) gaf de farmabedrijven in september 2013 een vergunning om zinkoxide in te voeren als geneesmiddel in de veeteelt. Dat medicijn is nochtans omstreden, omdat zink via de varkensmest in de bodem sijpelt en voor vervuiling zorgt. Bovendien is er een risico dat het bacteriën resistent maakt tegen antibiotica.

De EU besliste onlangs om zinkoxide als geneesmiddel te verbieden. Iedere lidstaat heeft echter de vrijheid om meteen in te grijpen of nog vijf jaar te wachten.

“Wij zijn teleurgesteld dat de EU ons standpunt niet heeft gevolgd”, klinkt het op het kabinet van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD). “België was voorstander van een verbod, maar dan wel met een uitdoofperiode die voor iedereen gelijk is.”

Voor de Boerenbond is een onmiddellijk verbod uit den boze.