Jennifer Lopez viert haar verjaardag in wel heel doorzichtige jurk

Eind juli vieren zowel Jennifer Lopez (47) als haar vriend Alex Rodriguez (41) hun verjaardag en dus besloten ze samen een feestje te geven in Miami. Ze deden dat met een grote taart, opzwepende muziek en in het geval van J.Lo in een jurk die wel heel weinig aan de verbeelding overliet.

Jennifer Lopez en voormalig baseballspeler Alex Rodriguez zijn al een tijdje aan het daten en hebben nu voor het eerst samen hun verjaardag gevierd. De twee zakten daarvoor of naar Miami. Hij in een blauw pak en zij in een zwarte doorzichtige jurk met daarop vogels die op strategische plaatsen werden aangebracht. Dat J.Lo zich op 47-jarige leeftijd nog altijd prima in haar vel voelt mag duidelijk zijn.

Ook op de dansvloer laat ze zich trouwens niet onbetuigd. Er doken al enkele filmpjes op waarin Lopez te zien is terwijl ze sexy aan het dansen en twerken is. Het was in elk geval een leuk verjaardagsfeestje, zo blijkt. Het koppeltje sneed bovendien ook een indrukwekkende taart aan en lieten het niet na om elkaar uitgebreid te kussen.

?? #Repost @arod ··· Happy Birthday to Us!!! #leos ???????? #305 Een bericht gedeeld door Jennifer Lopez (@jlo) op 23 Jul 2017 om 3:01 PDT

Een bericht gedeeld door JLO Fanpage? (@proud_jlover) op 23 Jul 2017 om 5:00 PDT

Een bericht gedeeld door JLO Fanpage? (@proud_jlover) op 23 Jul 2017 om 2:15 PDT