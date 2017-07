24 van de 69 arbiters in profvoetbal meer dan een maand out na rampzalige jaarlijkse testen

De jaarlijkse testen voor de scheidsrechters werden een ramp. Drie refs uit 1A faalden, twee refs daagden niet op. In totaal zijn 24 van de 69 refs in het profvoetbal (lijnrechters incluis) meer dan een maand out. Problematisch, met de competitiestart voor de deur. David Van den Broeck

Scheidsrechtersbaas Johan Verbist zit met een probleem. Vandaag doet hij de aanduidingen voor de eerste speeldag in de Jupiler Pro League, maar het wordt meer puzzelen dan iets anders. Het gevolg van de desastreuze testen van afgelopen zaterdag, in het oefencentrum in Tubize.

Drie van de zeventien refs uit eerste klasse A slaagden niet voor de testen. Frederik Geldhof (41) en Christof Dierick (38) faalden voor hun fysieke proeven, voor het eerst op een kunstgrasveld in plaats van op een atletiekpiste. Erik Lambrechts (32) faalde voor zijn theoretische proef. Pas op 7 september krijgen zij een herkansing, tot dan mogen ze niet fluiten of assisteren. Hetzelfde geldt voor Serge Gumienny (45) en Luc Wouters (47). Zij waren nog met vakantie en daagden simpelweg niet op. Sébastien Delferière en Lawrence Visser, die de Supercup voor hun rekening namen, en Bart Vertenten, die de oefenmatch van Racing Genk tegen Everton floot, waren vrijgesteld. Zij doen hun testen ook op 7 september, maar mogen intussen wel aan de bak.

Wind en kunstgras

Vijf refs ontbreken dus minstens vijf speeldagen. Verbist is ontgoocheld. “In de eerste plaats ben ik verbaasd dat ervaren gasten zoals Geldhof en Dierick niet voor de fysieke proeven slaagden. Stond er een beetje wind? Ja. Hebben ze het kunstgras onderschat? Waarschijnlijk. Maar ze wisten al van in maart dat die testen op 22 juli daar gepland stonden. Dat Lambrechts voor zijn theorie faalt: oké, dat kan eens gebeuren. Al moet je ondanks de vele nieuwigheden de regels altijd kennen. Dat sommigen alleen nú met hun familie op vakantie kunnen, is dan weer hun recht. Maar ik moet de komende weken vijf refs missen en dat stoort me toch wel.”

De gebuisden steken vooral de hand in eigen boezem. “Ik had zaterdag slechte benen, dat voelde ik meteen”, zegt Dierick. “Terwijl ik het vorige maandag op training nooit moeilijk kreeg, zat ik nu meer dan vier minuten in het rood. Maar in september zal het wel lukken. Aangezien ik leraar aardrijkskunde ben en nu gewoon thuiszit, heb ik gevraagd of ik tot dan met de semiprofs mag trainen, en dat was geen probleem.”

Ook Lambrechts kon het alleen zichzelf verwijten. “Ik had me goed voorbereid op de theorie, het liep helaas mis. Maar ik zal ervoor zorgen dat het geen tweede keer gebeurt.” Wel is dit voor hem extra vervelend. Hij is sinds deze maand een van de acht semiprofs en fluit ook Europees, wat tot 7 september dus evenmin kan.

Kans voor stagiairs

Hoe Verbist de afwezigheid van de vijf refs kan opvangen? “Simpel, door de andere twaalf meer kansen te geven”, zegt hij. “Zo komen de nieuwe stagiairs, die al in Play-off 2 floten (de 26-jarige Wesley Alen en 29-jarige Bert Put, nvdr.), nu sneller in de running.”

Makkelijk gezegd, want het probleem is veel groter dan dat. Vooral met de assistenten moet er straks worden gepuzzeld. Van de 41 lijnrechters in het profvoetbal gingen er zaterdag zestien (!) kopje-onder. Dertien onder hen faalden op het veld, drie voor theorie, terwijl er nog enkele anderen ontbraken. En wat vooral pijnlijk is: bij de gebuisden zitten ook vier (van de tien) FIFA-lijnrechters, die internationaal actief zijn.

Met ook nog een paar geblesseerden zijn er in totaal 24 van de 69 refs meer dan een maand onbeschikbaar. Dat is één op drie, ongeziene cijfers. Verbist zal dus serieus moeten schuiven binnen de teams, ook in eerste klasse B. Een fysiek probleem is er volgens hem niet. Maar, zo zegt hij: “Ik zal de komende dagen de nodige gesprekken voeren, om te kijken wat er precies scheelde. Zaterdag waren velen nog te ontgoocheld.”