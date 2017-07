Charlize Theron doet boekje open over bijzonder tragische gebeurtenis uit haar jeugd

Vandaag is Charlize Theron (41) een superster die alles voor elkaar lijkt te hebben, maar haar leven zag er ooit helemaal anders uit. Zo kende ze een moeilijke jeugd in Zuid-Afrika en groeide ze op in een gezin waar er heel wat alcoholmisbruik was. In een interview met Howard Stern is ze daar nu dieper op ingegaan.

In een radio-interview met Howard Stern heeft Charlize Theron een boekje opengedaan over haar moeilijke jeugd en vooral de impact van de alcoholverslaving van haar vader op haar gezin. De man werd vaak agressief toen hij had gedronken en mishandelde haar moeder. Ook de actrice kreeg het regelmatig hard te verduren waarbij haar vader haar uitschold en emotioneel mishandelde. Dat alles kwam tot een tragisch einde toen haar moeder hem doodschoot na een zoveelste uit de hand gelopen ruzie.

Het spreekt voor zich dat het allemaal traumatische ervaringen waren, maar de actrice vindt het belangrijk om erover te praten. "Ik heb jarenlang gedaan alsof er niets was gebeurd en ik wou er met niemand over praten. Als iemand me er naar vroeg, dan zei ik dat mijn vader gestorven was in een auto-ongeluk. Niemand wil dat verhaal vertellen. Ik wou me geen slachtoffer voelen en heb er vele jaren mee geworsteld, tot ik in therapie ging."

Afhankelijk

"Wat de grootste impact heeft gehad op mijn volwassen leven als gevolg wat in mijn jeugd gebeurd is, is het feit dat ik als kind in een huis leefde met een alcoholverslaafde en ik elke morgen wakker werd en niet wist wat er zou gebeuren. Ik wist niet hoe de dag zou verlopen en dat was allemaal afhankelijk van één persoon en of hij zou drinken of niet", vertelde ze.

Ze heeft tot op vandaag dan ook geen kwaad woord te zeggen over haar moeder. "Ik heb een fantastische moeder. Ze is een grote inspiratie in mijn leven."