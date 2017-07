Snooty bracht zijn hele leven in gevangenschap door, nu stierf hij door een stom ongeval

Een tragisch ongeval heeft het leven gekost aan de oudste zeekoe ter wereld, Snooty. Hij was een van de eerste zeekoeien die in gevangenschap geboren werd en een geliefde aanwezigheid in het South Florida Museum. Het was echter niet zijn leeftijd die Snooty het leven kostte.

“Het South Florida Museum is diep bedroefd het nieuws te moeten mededelen dat onze geliefde Snooty gestorven is”, liet het museum weten in een persmededeling. “Snooty’s dood was een hartverscheurend ongeval en de omstandigheden worden onderzocht zodat we zeker kunnen weten wat er gebeurd is.”

De exacte doodsoorzaak van ’s werelds oudste zeekoe werd nog niet bekendgemaakt. Wat we wel weten is dat het levenloze lichaam van het dier werd teruggevonden in een onderwaterzone die enkel gebruikt werd om de filters van het aquarium te reinigen.

Volgens het museum werd een toegangspaneel dat gewoonlijk vastgeschroefd zit, losgerukt waardoor Snooty de zone in kon. Het gaat om een lange en smalle gang waarin het 600 kilogram zware dier niet zou kunnen terugdraaien. Omdat zeekoeien zoogdieren zijn, moeten ze normaal gezien minstens elke 15 minuten naar de oppervlakte zwemmen om adem te halen. Dat werd zo onmogelijk.

(lees hieronder verder)

Snooty, the worlds oldest manatee, excited for his veggie cake on his 69th birthday at @SouthFLMuseum @bradentonherald pic.twitter.com/IlAN5lmIjf — Zack Wittman (@zack_wittman) July 22, 2017

“De zeekoeien hadden toegang tot dit krappe gedeelte. De jonge zeekoeien konden er makkelijk in en uit, maar het lijkt erop dat Snooty er wel in is geraakt, maar zichzelf niet meer uit die situatie kon bevrijden”, vertelde COO Jef Rodgers op een persconferentie. “Het kostte ons enige tijd om te bedenken hoe we met de situatie zouden omgaan, maar toen we eindelijk bij Snooty konden komen, was hij niet langer in leven.”

“Hij zal gemist worden”

Snooty werd beschreven als een intelligente en sociale zeekoe die een goede band had met het personeel van het museum. “Hij is gewoon entertainend en kalmerend tegelijkertijd”, vertelde Marilyn Margold, directeur van de levende collectie van het museum, in 2016 aan Guinness World Records toen de zeekoe daarin werd opgenomen als oudste zeekoe ter wereld.

Ook het schooldistrict en de plaatselijke overheid toonden zich diep bedroefd door de dood van hun favoriete mascotte. “Snooty was de parel van Bradenton”, tweette Manatee Schools. “We betreuren dit nieuws. Hij heeft onze studenten bijna 7 decennia lang blijdschap bezorgd.”

Manatee County Government stuurde eenzelfde bericht de wereld in: “Snooty was een unieke mascotte voor onze gemeenschap die iedereen die hem zag, blij maakte. Hij zal gemist worden.”

Lijvige, maar gracieuze zwemmers

Hoewel zeekoeien er niet erg gestroomlijnd uitzien en honderden kilo’s kunnen wegen, zijn ze dankzij hun krachtige staarten in staat om gracieus door het water te glijden. Gewoonlijk zwemmen ze niet sneller dan 8 kilometer per uur, maar voor korte periodes halen ze soms snelheden tot 24 kilometer per uur.

Er zijn drie verschillende soorten zeekoeien, afhankelijk van de plaats waar ze leven. De West Indian soort komt voor langs de Noord-Amerikaanse kust van Florida tot Brazilië. De Amazonische soort komt voor in de Amazonerivier en de Afrikaanse zeekoe frequenteert de West-Afrikaanse kustlijn en rivieren.

Zeekoeien worden onder water geboren, waarna de moeders hun jongen naar de oppervlakte helpen om hun eerste ademteug te halen. De jongen kunnen gewoonlijk een uur later zelfstandig zwemmen. De jongen drinken ook moedermelk, maar volwassen dieren zijn fervente grazers, de naam zeekoe is niet toevallig. Ze kunnen tot een tiende van hun gewicht opeten op een dag tijd.

De laatste eeuw namen de aantallen van wilde zeekoeien alsmaar af. Mede door hun habitats dichtbij de kustlijn en in rivieren zijn ze erg kwetsbaar voor jagers die hun huiden, vet en botten willen. Hoewel er wetten zijn om de dieren te beschermen, worden ze vaak geraakt door motoren van boten of raken ze verstrikt in visnetten.