Baas Team Sky biedt excuses aan: “Ik zou niet willen dat mijn dochter zoiets doet”

Team Sky-manager Dave Brailsford heeft zijn verontschuldigingen aangeboden voor de ordinaire tirade die hij een week geleden afstak tegen een journalist. “Het was niet erg slim van me en ik zou niet willen dat mijn dochter zo’n dingen deed”, vertelde de Brit, die ook het vertrouwen in kopman en Tourwinnaar Chris Froome bevestigde. “Zolang hij in goede gezondheid blijft en die wil om te winnen er nog steeds is, verwacht ik dat hij nog een paar jaar de te kloppen man blijft.”

En of de zenuwen strak gespannen stonden, nauwelijks een week geleden bij Team Sky. Tegen een achtergrond van dopingbeschuldigingen en de op dat moment nog kwetsbaar ogende kopman Chris Froome, stelde de Britse renstal zich erg star op tegenover de media. Manager Dave Brailsford ging zijn boekje zelfs helemaal te buiten door net voor een persmoment een ordinaire tirade af te steken tegen een journalist, die hij verweetshit(onzin, nvdr) over hem te schrijven.

Daar heeft de Brit zich nu echter voor verontschuldigd bij de persoon in kwestie, zegt hij. “Ik kan soms wat koppig zijn”, zei hij bij BBC Radio 5 live. “Op het moment dat ik dat zei, zaten we nog in een verhitte strijd verwikkeld. Toch heb ik mezelf teleurgesteld. Het was niet erg slim van me en ik zou niet willen dat mijn dochter zo’n dingen doet. Dus ben ik mijn verontschuldigingen gaan aanbieden bij de betrokken reporter.”

Nog jaren verder met Froome

Brailsford ging bij de Britse openbare omroep ook dieper in op de toekomst van Team Sky. Die ziet hij ook de komende jaren nog met Tourwinnaar Chris Froome (32), bevestigde hij. “Chris kan doorgaan - er is geen reden om te denken dat hij dat niet zou kunnen. Fysiek zit hij nog steeds goed en ik denk niet dat hij er het komende jaar minder op zal worden. Hij wordt technisch en tactisch beter, dus zolang hij in goede gezondheid blijft en die honger om te winnen er nog steeds is, verwacht ik dat hij nog wel een paar jaar de te kloppen man blijft in de Tour.”

Dat Brailsford zijn vertrouwen uitspreekt in Froome is niet onlogisch nadat Mikel Landa, de knecht die soms sterker leek dan zijn kopman bij Sky, aankondigde andere oorden te zullen opzoeken. “Volgend jaar wil ik in het geel naar Parijs”, vertelde de Spanjaard aan Cycling Today.