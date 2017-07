Spectaculaire beelden van duel tussen Michael Phelps en een witte haai zorgen toch voor teleurstelling

Wie kan de meest succesvolle zwemmer in de olympische geschiedenis verslagen op de 100 meter? Aangezien blijkbaar geen mens dat kan, kondigde Discovery Channel een hallucinant duel aan: Michael Phelps zou een 100 meter zwemmen tegen... een witte haai: “Great Gold vs. Great White”. Het werd wekenlang gehypet en het leverde ook een spectaculair filmpje op. Maar toch bleven de kijkers teleurgesteld achter.

Het idee lijkt uit een kinderboek te komen en Discovery Channel wakkerde de hype de voorbije weken aan: een wedstrijd tussen een grote witte haai en de 28-voudige medaillewinnaar op de Olympische Spelen. Het idee paste in de jaarlijkse “Shark Week” op de zender, waarin de aandacht wordt gevestigd op het redden van de oceaan. Deze keer werd de Shark Week dus geopend met het duel: “Phelps vs. Shark: Great Gold vs. Great White”.

Uitgerust met een speciale zwemvlies om een vin na te bootsen, ging Phelps het duel aan. In een spectaculair filmpje is te zien hoe de haai won met twee seconden voorsprong. Als een echt showbeest finishte de haai bovendien met een spectaculaire sprong op de meet. Phelps, die na de Spelen van Rio 2016 een einde maakte aan zijn carrière, legde de afstand in 38,1 seconden af. Precies twee seconden trager dan zijn opponent die er 36,1 seconden over deed. De race vond plaats in open zee voor de kust van Zuid-Afrika.

En toch waren heel wat kijkers teleurgesteld. Want hoewel het knap gemonteerd filmpje anders doet vermoeden, zwom Phelps (uiteraard) niet echt naast de haai. Phelps hield het immers (begrijpelijk) bij een veilig onderwaterbezoekje in een kooi.

De show duurde een uur maar na 57 minuten volgde voor heel wat kijkers een ware ontgoocheling: “Natuurlijk kunnen we Michael niet in de ene baan zetten en de haai in een andere”, zei een presentator tijdens de show. “We gaan een simulatie doen.”

En dus bleek de wedstrijd een wedstrijd van Phelps tegen... een virtuele haai. De programmamakers deden beroep op een computergestuurde mechanische witte haai, die ze programmeerden volgens eerder verzamelde gegevens.

Heel wat kijkers reageerden teleurgesteld:

When Michael Phelps said he was gonna race a shark this is how I pictured it happening #SharkWeek pic.twitter.com/GiEfJssNhL — Ryan Homler (@RHomler) July 24, 2017

smh Michael Phelps isn't actually racing a shark. He's just racing a simulation of a shark. Biggest scam of 2017 — Marcus ¬ (@M_Frosti) July 24, 2017

Michael Phelps race against a computer generated shark will go down as one of TV's most hyped flops. #gullibleTVviewers — PhantomAcct (@phantomacct) July 24, 2017

Should've called it Michael Phelps vs a Computer Generated Simulation. Huge letdown @Discovery — Jimmy Kozeny (@jkoz19) July 24, 2017

i spent 60 minutes of my life watching a build up to michael phelps race a fake computer generated shark. i'm pissed — spo (@spoyourboat) July 24, 2017

Call me crazy but I thought they were gonna put Phelps up against a real shark not a simulation. I feel robbed. #SharkWeek #PhelpsVsShark pic.twitter.com/XgdEphkl6m — Meg Conley (@MegDownSouth) July 24, 2017

IT WAS A FAKE SHARK. Phelps raced a fake shark....and lost.

I feel cheated #SharkWeek2017 pic.twitter.com/nEABV6PRNZ — Jessica Morrey (@JessicaMorrey) July 24, 2017

En Phelps zelf? De 32-jarige Amerikaan deed alsof zijn neus bloedde en vroeg meteen om een herkansing... in warmer water. En het eigenlijke doel is ongetwijfeld ook bereikt: meer aandacht voor de haai en meer algemeen voor de oceaan.

“Ditmaal ben ik wel tevreden met een zilveren medaille”, zei Phelps na de wedstrijd. “De haai zwom zo snel, bijna als een kogel. Uiteraard bevonden we ons niet op hetzelfde moment in het water. Mijn veiligheid was prioriteit nummer één.”

De 32-jarige Phelps verzamelde in zijn carrière 28 olympische medailles, waarvan 23 gouden. Ook pakte hij 26 wereldtitels.