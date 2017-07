Twee Belgen verdacht van aansteken grottenbrand in Riemst

Riemst - Twee Belgische mannen worden ervan verdacht de brand in de mergelgrotten in Kanne bij Riemst te hebben aangestoken, dat meldt RTL Nieuws. De brand brak donderdagavond uit.

De twee Belgische twintigers werden in de nacht van donderdag op vrijdag opgepakt. De eigenaar van achthonderd kubieke meter hooi, opgeslagen in de grotten nabij Maastricht, had de twee daar gezien. Het kwam tot een woordenwisseling, uiteindelijk haalde de boer de politie erbij.

De politie kon de twee inrekenen. De Belgische autoriteiten lieten hen na verhoor terug vrij wegens gebrek aan bewijs. Ze blijven echter wel verdacht. De zaak werd intussen overgedragen aan de Nederlandse justitie gezien de zaak zich afspeelde op Nederlands grondgebied.

Zondag werd een onbemand robot naar binnen gestuurd. Foto: Tom Palmaers

Gecontroleerd uitbranden

Zaterdag beslisten de hulpdiensten de hooibrand gecontroleerd te laten uitbranden, omdat de bluswerken in de afbrokkelende mergelgrotten te gevaarlijk zijn. Dat uitbranden kan nog weken duren en gaat gepaard met hevige rookontwikkeling. Om de overlast in te dijken zijn aan de in- en uitgang van de Muizenberg waterschermen geplaatst.

Zondag werd een onbemand robot van de bedrijfsbrandweer van de Duitse chemiereus Bayer naar binnen gestuurd. “Op de beelden is duidelijk te zien dat de stapel hooi nog altijd smeult. Dit kan nog enige tijd duren. Hoelang valt niet te zeggen. De Belgische brandweer zal ook de luchtkwaliteit in het dorp van Kanne en aan de woningen langs de Muizenberg in de gaten blijven houden”, aldus burgemeester Mark Vos (CD&V) van Riemst.