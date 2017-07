Politie vindt gestolen ketting terug op wel heel bijzondere plaats

In het Nederlandse Velp werd een bejaarde vrouw beroofd van haar ketting. Vier verdachten werden niet veel later aangehouden in een auto. Een doorzoeking van het voertuig leverde meerdere gestolen sieraden op, maar niet de ketting van de vrouw. Bij een lichamelijk onderzoek van de verdachten werd de ketting uiteindelijk gevonden op een zeer bijzondere locatie.

De bejaarde vrouw werd vrijdag in Velp (in de provincie Gelderland) door drie mannen en vrouw aangesproken met de vraag of ze de weg naar het ziekenhuis wist. Als bedankje gaf het viertal de dame op leeftijd een ketting. Later bleek dat ze daarbij de ketting die de bejaarde vrouw aanvankelijk droeg, hadden gestolen.

De wagen waarin de vier ervandoor gingen, werd later op de dag op de snelweg A12 staande gehouden door de politie. De vier inzittenden bleken Roemenen te zijn van 18, 20, 36 en 40 jaar. Bij het doorzoeken van de wagen werd een verborgen ruimte ontdekt, waarin diverse sieraden lagen. Die werden buitgemaakt bij andere diefstallen in Velp en Oldenzaal, bleek later. De ketting van de bejaarde vrouw werd echter niet gevonden.

Goed verstopt

Uiteindelijk kwam de ketting boven water na nauwkeurig onderzoek aan de lichamen van de vier verdachten, schrijft de politie op Facebook. Tijdens het onderzoek sloeg de metaaldetector aan bij het geslachtsdeel van de vrouwelijke verdachte. Na röntgenonderzoek in het ziekenhuis bleek daar de ketting van de vrouw uit Velp verstopt te zijn.