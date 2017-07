Man (25) in lichterlaaie nadat bizar ritueel fout afloopt

Het is een ritueel in hun vriendengroep om iedereen die 25 wordt en nog niet getrouwd is te bedekken met kaneel. Dat liep echter hopeloos verkeerd af voor deze 25-jarige man. De kaneelwolk rondom hem werd door een kleine vonk aangestoken en hulde hem in een laaiende vuurbal.

Het begint allemaal onschuldig genoeg. De vrienden van de Deense man besproeien hem met water om de kaneel goed te doen plakken, waarna ze hem met het geurende poeder beginnen te overgieten. Dat gaat allemaal goed tot een van de vrienden op een zeker moment een klein stukje vuurwerk ontsteekt. De vonk slaat over de op de kaneelwolk die de man omgeeft en hult hem in een grote vuurbal, wat duidelijk niet de bedoeling was.

Het is op bovenstaande beelden niet duidelijk waar de vonk juist kon ontstaan, maar op een andere video die gedeeld werd op LiveLeaks zie je dat wel.

De video toont daarna hoe de man, de vlammen ondertussen uitgedoofd, op de grond ligt. De vlammen maakten geen deel uit van het ritueel, zo liet de poster van de video weten, maar het aangezien kaneel gemaakt word van gedroogde schors is het poeder licht ontvlambaar.

De man zou, dankzij het over hem gesprenkelde water en het mondmasker, grotendeels ongedeerd zijn en enkel lichte brandwonden op zijn benen hebben overgehouden aan het debacle.