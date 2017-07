Aanval met kettingzaag in Zwitserland: “Dader is 51-jarige eenzaat die veel in het bos rondhangt”

Momenteel is in Schaffhausen, nabij de Zwitsers-Duitse grens, een grootschalige politieoperatie aan de gang nadat een man maandagochtend omstreeks 10.39 uur in een verzekeringskantoor mensen te lijf is gegaan met een kettingzaag. De lokale politie benadrukt dat het niet om een terreuraanval gaat. De dader is nog steeds op de vlucht en bij de aanval raakten vijf mensen gewond, twee van hen zouden er erg aan toe zijn. Intussen is de man formeel geïdentificeerd.

Tijdens een persconferentie heeft de politie meer details vrijgegeven over dader van de aanval met kettingzaag, maandagvoormiddag in Schaffhausen. Het betreft Franz Wrousis, een 51-jarige man zonder vaste verblijfplaats die vaak in het bos verblijft. Hij zou agressief uit de hoek kunnen komen als hij zich in het nauw gedreven voelt, ook zou hij de kettingzaag nog steeds bij zich hebben. Meer dan 100 politiemensen, uit verschillende kantons, zijn momenteel op zoek naar Wrousis.

Wat is er gebeurd?

Omstreeks 10.39 uur deze ochtend kreeg de politie een noodoproep binnen: nabij een kantoorgebouw in de oude stad, is een man willekeurige mensen te lijf gegaan een kettingzaag. Bij de aanval raakten vijf mensen gewond, twee van hen zijn er ernstig aan toe. Intussen verkeren ze niet meer in levensgevaar.

Foto: EPA

Volgens ooggetuigen raakte een oude man zwaargewond aan het hoofd. De aanval vond plaats in gebouw waar ook een filiaal van verzekeringsmaatschappij CSS gevestigd is, dat bevestigt de woordvoerder van het bedrijf. Ook zijn twee van slachtoffers werknemers van de verzekeringsmaatschappij.

“Twee van onze werknemers zijn naar het ziekenhuis gebracht”, vertelt de woordvoerster aan Blick. Ze werden geopereerd, maar “we weten niet hoe het met hen gaat. We zoeken nog uit of er klanten bij de slachtoffers zijn”, klinkt het nog.

“Ik ben nog steeds in shock”, vertelde een andere ooggetuige aan Radio SRF. “Helaas is de dader nog niet gepakt, maar de bevolking is op tijd gewaarschuwd geweest”, aldus de ooggetuige.

De vermoedelijke dader. Foto: Handout

Gevaarlijk

Eens de politie ter plaatse was de dader spoorloos. Kort daarna verspreidde de politie een foto en een beschrijving van Wrousis.

“Opgepast: de dader is gevaarlijk”, stelde de politie in communiqué. De man is 1.90 meter groot en is kaal. Nog volgens de politie heeft hij een onverzorgd uiterlijk en rijdt hij in witte Volkswagen Caddy. Zijn vluchtwagen is intussen teruggevonden door de politie.

“We kennen geen motief noch de voorgeschiedenis van de man”, vertelde Beer nog.

Foto: EPA

Foto: AP