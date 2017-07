Nieuwe Belg bij Nantes begint seizoen op dramatische wijze

De jonge Belg Joris Kayembe (22) heeft nog maar pas Porto geruild voor Nantes of hij heeft al een zware blessure opgelopen. De voormalige belofteninternational zou zes tot acht maanden aan de kant staan met een kruisbandletsel.

Kayembe maakte als groot talent in 2013 de overstap vanuit de jeugdacademie van Standard naar het Portugese FC Porto, maar kon daar nooit doorbreken. Wel volgden er uitleenbeurten aan Arouca en Rio Ave. Al die tijd was hij Belgisch jeugd- en later ook belofteninternational, tot hij te oud werd om nog voor de U21 opgeroepen te worden.

Une blessure, une épreuve on en sort meilleur.

Merci à tous et à la famille du @FCNantes pour la force, le soutien..c’est partie remise. pic.twitter.com/iqhqjz3NOx — Joris Kayembe (@JorisKayembe) 24 juli 2017

Vorige maand nog werd Kayembe betrokken in de transfer van trainer Sergio Conceiçao naar Porto. De Portugees trok naar het Drakenstadion, terwijl de jonge Belgische flankspeler de omgekeerde beweging maakte.