Mama vertelt eerlijk over gênant momentje tijdens de yogales

De Australische mama van twee Laura Mazza heeft in een blogpost verteld over een gênant probleempje dat haar overkwam tijdens de yogales. Haar eerste les bleek meteen ook de laatste te zijn, want ze durft er zich nu niet meer te vertonen en liep ook vroegtijdig weg. Dat allemaal omdat ze er niet in slaagde haar darmen onder controle te houden.

Op aanraden van haar dokter waagde de 31-jarige Laura Mazza zich aan een yogales. Dat deed ze onder andere omdat haar buikwand gedeeltelijk kapot is nadat ze twee keer was bevallen en dat zou helpen om die weer te versterken. Eenmaal in de les aangekomen, voelde ze zich echter meteen op haar ongemak. Ze droeg een oude legging en dat in tegenstelling tot de hippe pakjes van de andere aanwezigen. Haar voeten waren bovendien niet aan een pedicure onderworpen zoals dat bij al de anderen wel het geval leek te zijn. Toen de yogi haar aansprak en verwelkomde als nieuwste lid voor de hele groep, altijd een beetje ongemakkelijk als je zoals Mazza niet graag zo in de spotlights staat, was de maat al bijna meer dan vol.

Maar dan moest het ergste nog komen. "Ik had de laatste weken heel wat last van mijn prikkelbare darmen en moest windjes laten die heel hard stinken", doet ze haar verhaal op Facebook. "Ergens tussen de dolfijnpositie en de driepotige hond liet ik per ongeluk wat gas ontsnappen. Ik liet een windje in de yogales en ben plots een wandelend cliché. Mijn bekkenbodem heeft me in de steek gelaten."

Trompet

Toch was het ergste nog niet voorbij. "Niemand reageerde gelukkig, maar ik twijfelde eraan om de klas te verlaten. Uiteindelijk raapte ik al mijn moed bijeen en besloot toch te blijven. Iedereen laat al eens een scheetje ontsnappen, toch? Maar dan moesten we een houding aannemen die veel weg had van een kikker en de leraar kwam langs om iedereen nog wat lager te duwen. Ik deed er alles aan om mijn sluitspier dicht te houden, maar moest een windje laten vliegen dat klonk als het luidste trompetgeluid ooit. Mijn gezicht werd rood en mijn ogen vulden zich uit schaamte met tranen. Ik moest wel in een nachtmerrie verzeild zijn geraakt. Ik verzamelde snel al mijn spullen en liep weg. Ik ga nooit meer naar de yoga. Foert met die gescheiden buikwand."