Alles wat u moet weten over de clash van de Red Flames, vanavond in en tegen Oranje

De Belgische nationale vrouwenvoetbalploeg staat aan de vooravond van het beslissende duel tegen Nederland op de derde speeldag in groep A van het EK vrouwenvoetbal. Vier dagen na de historische 2-0-zege tegen Noorwegen kunnen de Red Flames maandagavond (20u45) in Tilburg opnieuw geschiedenis schrijven door zich voor de eerste keer te plaatsen voor de kwartfinales. Om zeker te zijn van een stek bij de laatste acht hebben de Flames dan een zege nodig. Bij een gelijkspel of zelfs een nederlaag zijn ze afhankelijk van het resultaat in de wedstrijd tussen Denemarken en Noorwegen.

Nederland heeft genoeg aan een punt om door te stoten, maar wil winnen voor eigen publiek en dus mogen we een duel op het scherp van de snee verwachten. “Winnen van Nederland zal ons uitgangspunt zijn”, vertelde Ives Serneels zondag in Tilburg. De verwachting is dat de bondscoach zijn ploeg niet al te veel zal wijzigen in vergelijking met de wedstrijd tegen Noorwegen, al zijn “kleine wijzigingen” altijd mogelijk. “Maar we moeten van onze eigen kracht uitgaan. Na Noorwegen verdient iedereen het om tegen Nederland opnieuw te spelen.”

Ook strijd in tribunes: 5.800 Nederlanders vs. 4.300 Belgen

Foto: Photo News

Oranje moet vanavond niet hopen op een overdonderend thuisvoordeel. Nederland wordt in het stadion van Willem II gesteund door 5.786 supporters. Dat is maar iets meer dan de 4.345 fans die België wist op te trommelen. Het stadion zal met 13.659 verkochte tickets trouwens tot de nok gevuld zijn. “Daarvoor moeten we onze familie en vrienden bedanken die ons altijd weer blijven steunen”, aldus Heleen Jaques. “Voor veel speelsters zal voetballen in een uitverkocht stadion een zeer speciaal moment zijn. En dat het toeschouwersaantal haast gelijkloopt, is al helemaal leuk.” Zo zegt ook Ives Serneels. “Als je ziet wat deze twee landen op en naast het veld kunnen brengen, zou het voor het toernooi mooi zijn als wij beiden door zouden kunnen gaan.” Maar van een deal, kan volgens Serneels geen spraken zijn.

Bondscoach Ives Serneels op de persconferentie Foto: BELGA

Bij een overwinning is België altijd geplaatst en moet het al slecht lopen voor Nederland om de kwalificatie te missen. Bij Oranje is sterspeelster Lieke Martens onzeker door een blessure. Kapitein Mandy van den Berg wordt normaal gepasseerd. Met Jacky Groenen speelt er bij Nederland overigens een middenveldster die net zo goed voor België had kunnen uitkomen.