GERUCHTEN. Mahrez heeft persoonlijke akkoord over transfer, City wil van gevallen ster af

We zitten bijna halverwege de transferperiode en dus komen de grote kanonnen - en onvermijdelijk ook de transfergeruchten - op kruissnelheid. Een korte bloemlezing.

Volgens verschillende bronnen in Engeland zou een transfer van Alexis Sanchez van Arsenal naar PSG van de baan zijn. “Ze kunnen hem niet krijgen, dus nu proberen ze Neymar te halen”, zei Arsenal-trainer Arsène Wenger schamper in The Daily Mirror. “Hij is niet te koop.”

Juventus zou aan de mouw trekken van Liverpool-middenvelder Emre Can. De Oude Dame zou een bedrag van zo’n 35 miljoen euro veil hebben voor de Duitse international, wiens contract volgend jaar afloopt. Dat meldt Tuttosport. Liverpool-trainer Klopp maakt zich echter sterk dat Can zal bijtekenen op Anfield Road.

Mogelijk houdt zijn transfer verband met een eventuele komst van RB Leipzig-middenvelder Naby Keita naar Engeland, al houdt de Red Bull-club voorlopig voet bij stuk: de Guinees mag niet weg, zelfs niet voor 75 miljoen euro.

Getouwtrek om grootste talent op EK

Inter Milan zou het groot geld willen bovenhalen voor Arturo Vidal. Internazionale wil 45 miljoen euro betalen aan Bayern München voor de diensten van de 30-jarige Chileense international, die eerder al Italiaans kampioen werd met Juventus. Dat zegt La Gazzetta dello Sport.

Bayern-trainer Carlo Ancelotti verklaarde echter dat de middenvelder niet weg mag. Tegen een vertrek van Renato Sanches (19), die op het jongste EK nog verkozen werd tot grootste talent, zou hij dan weer minder bezwaar hebben. AC Milan en Manchester United worden genoemd als voornaamste gegadigden, aldus Sky Sports.

Solden bij City

Samir Nasri zorgt voor irritantie bij Manchester City. Het arrogante gedrag van de Fransman bij de Citizens zorgt voor weinig sympathie bij zijn ploegmaats. De Citizens zouden de voormalige ster van Arsenal nu voor amper 12 miljoen van de hand willen doen, weet The Times.

Engels Speler van het Jaar 2015/2016 Riyad Mahrez zou akkoord gaan met een transfer van Leicester naar AS Roma, maar er zit nog steeds een stevige kloof tussen de vraagprijs en wat de Romeinen willen betalen. Roma zou niet meer dan 35 miljoen plus bonussen willen geven, terwijl Leicester een bedrag wil dat dicht tegen de 50 miljoen aanleunt. Dat schrijft Italiaans sportjournalist Gianluca di Marzio.

Voormalig Manchester United-aanvaller Javier Hernandez, beter bekend als ‘Chicharito’, vliegt dinsdag naar Londen om zijn transfer naar West Ham af te ronden. Hij komt over van het Duitse Leverkusen, waar hij zich bijzonder trefzeker toonde. Dat meldt Sky Sports.