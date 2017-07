Chelsea-speler Pedro heeft meerdere breukjes in aangezicht na botsing met Arsenal-doelman

Chelsea-spits Pedro (29) heeft zaterdag bij zijn botsing met Arsenal-keeper David Ospina meerdere breukjes in het aangezicht opgelopen. De Spaanse international, met The Blues op tour in Azië, bracht de nacht door in een ziekenhuis in Peking in afwachting van een vlucht terug richting Londen.

“De situatie was ernstiger dan ik had gedacht”, vertelde Chelseamanager Antonio Conte maandag tijdens een persbabbel voor de oefenmatch tegen Bayern München in Singapore. “We hoopten dat het alleen maar een hersenschudding zou zijn. Maar nu blijkt dat hij meerdere breukjes heeft opgelopen.”

Conte verwacht evenwel dat Pedro niet te lang out zal zijn. “Als hij een masker draagt, kan hij binnen tien dagen opnieuw aansluiten op training”, aldus de Italiaan.

Pedro was vorig seizoen goed voor negen doelpunten en tien assists in 35 competitiematchen. Hij had zo een ruim aandeel in de titel van de Londenaars.