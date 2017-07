Deze brouwerij krijgt het zwaar te verduren omwille van haar ‘bier voor vrouwen’

Een Tsjechische brouwerij heeft Aurosa gelanceerd. Het gaat om een bier dat op de markt werd gebracht voor vrouwen en in een flesje komt dat gehuld is in een roze marmerprint. Heel wat vrouwen verslikten zich prompt in het biertje dat ze aan het drinken waren en uitten op Twitter hun ongenoegen over het volgens hen seksistische initiatief.

Er zijn duizenden soorten bier op de markt, maar eentje specifiek voor vrouwen was er nog niet. Dat vrouwen ook gewoon bier drinken en al eens een trappist achterover durven gieten, daar hadden ze niet in Tsjechië niet bij stilgestaan en dus brachten ze met Aurosa een bier uit dat speciaal voor vrouwen wordt gebrouwen. De mogelijke klanten moeten worden gelokt met een hip roze flesje en een stijlvolle promotiecampagne. Alleen sloegen ze daarmee de bal behoorlijk mis volgens heel wat vrouwen.

Op Twitter werd onder de hashtag #beerforher meteen heel wat commentaar geleverd op het biertje. "Hoe slagen mijn zwakke vrouwelijke handjes er in hemelsnaam in een bierglas vast te houden?", klonk het onder meer sarcastisch. Dat zo'n flesje bier omgerekend een flinke 10 euro kost, hielp ook al niet meteen om de pijn te verzachten.

Reactie

Toen ze bij Aurosa eenmaal doorhadden dat ze heel wat commotie hadden veroorzaakt, publiceerden ze een verklaring op hun Facebookpagina. "Het was nooit onze bedoeling om te dicteren wat vrouwen al dan niet zouden moeten drinken. We zijn enkel een merk dat bier wil aanbieden in een elegante, mooie fles, iets dat nooit eerder werd gedaan, en dat voor vrouwen in wiens levensstijl dat past." Voorts wijzen ze er ook op dat de bierwereld eentje is die door mannen wordt gedomineerd en ze daar iets wilden aan doen.

How can my weak womanly hands possibly cope with holding the weight of a pint glass? @MelissaCole #beerforher https://t.co/M8Ta0l7JYp — Liz Chambers (@LizRMChambers) 12 juli 2017

If I drink beer that doesn't come adorned in pink roses, my ovaries will shrivel up and die. #BeerForHer https://t.co/5pcdDJr9DM — The Wench (@BlackCountryPub) 20 juli 2017