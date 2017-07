FOTO. Blikseminslag in boom levert prachtige plaatjes op

Jabbeke / Gistel - De brandweer van Gistel werd maandagmorgen opgeroepen voor een blikseminslag in een boom langs de Bekegemweg in Zerkegem, bij Jabbeke.

De blikseminslag gebeurde omstreeks 6 uur. Een bliksem die inslaat in een boom gaat via de schors of via het hart van de stam naar de grond. De stam van de getroffen boom was hierdoor in tweëen gespleten, met daartussen grote vlammen. “In al die jaren heb ik dit nog nooit gezien”, reageerde een brandweerman met 23 ervaring. De brandweer was snel ter plaatse, maar eenvoudig waren de bluswerken niet. De boom stond ver van de weg, waardoor lange brandslangen moesten afgerold worden. De brandweer zou uiteindelijk anderhalf uur moeten blussen. De boom zal wellicht door de eigenaar gekapt moeten worden.