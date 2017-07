Manchester City tast diep in de buidel voor Mendy van AS Monaco

Manchester City heeft zijn selectie versterkt met de Franse international Benjamin Mendy. De linkervleugelverdediger verlaat AS Monaco en tekende bij de Citizens een contract voor vijf seizoenen. Met de transfer is, zo melden diverse bronnen, een som van 52 miljoen pond (58 miljoen euro) gemoeid.

“Ik ben in de wolken dat ik Manchester City kan vervoegen. Dit is een van de grootste clubs in Europa en met Pep Guardiola is er een manager die voor aanvallend voetbal staat”, zegt Mendy maandag op de website van zijn nieuwe ploeg. “Ik ben er zeker van dat we de volgende jaren successen zullen behalen.”

De Fransman begon zijn carrière bij Le Havre en stapte in 2013 over naar Marseille. In het Stade Velodrome groeide hij in drie seizoenen uit tot een van de beste linksachters in de Franse competitie.

AS Monaco haalde Mendy in de zomer van 2016 weg uit Marseille. Met de Monegasken werd de Fransman vorig seizoen kampioen in de Ligue 1 en schakelde hij Manchester City uit in de achtste finales van de Champions League. Pas in de halve finales eindigde het voor Monaco tegen Juventus.

Bij Manchester City wordt Mendy ploegmaat van Vincent Kompany, Kevin De Bruyne en (vooralsnog) Jason Denayer. De Engelsen strikten eerder al rechtsachters Kyle Walker (Tottenham) en Danilo (Real Madrid).