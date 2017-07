VIDEO. Forceert Leipzig-speler Keita transfer met drieste tackle? Training gestaakt

Leipzig-middenvelder Naby Keita wordt al een tijdje het hof gemaakt door de Engelse topclub Liverpool. Volgens de laatste informatie weigerde Leipzig een ultiem bod van 75 miljoen euro. Maandag werd de Leipzig-training gestaakt na een zware fout van Keita. Hij revancheerde zich op een ploegmaat.

Maandag doken er beelden op van de training van Duits vicekampioen RB Leipzig. De training werd gestaakt nadat topspeler Naby Keita (22) zich revancheerde op een ploegmaat. Coach Hasenhütl vroeg de speler zich te excuseren voor zijn fout en stuurde daarna alle spelers naar binnen. Of dat iets verandert in de transferpolemiek rond Keita en Liverpool, is nog maar de vraag.

De aanleiding was deze overtreding van Diego Demme op Keita.

