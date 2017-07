Ouders staken strijd om doodzieke baby Charlie

De ouders van de doodzieke Britse baby Charlie Gard staken de juridische strijd om hun doodzieke baby voor behandeling naar de VS te mogen sturen. Charlie Gard was de laatste dagen het symbool geworden van de strijd van een ouderpaar tegen de medische wereld.

Baby Charlie Gard is in augustus vorig jaar geboren. Het jongetje lijdt aan een zeer zeldzame genetische afwijking. Het kind heeft zo’n zware hersenschade dat het niet zelfstandig kan ademen. De medische staf van het Londense Great Ormond Street-ziekenhuis wilde de baby laten inslapen. Het kind zou te erg lijden om nog verder te behandelen.

De ouders kwamen daar fel tegen in verzet. Toen ze de wensen van het ziekenhuis bekend hadden gemaakt in de media, kreeg het medisch personeel doodsbedreigingen. Dat maakte de ziekenhuisdirectie zelf bekend. Ook aan de ingang van het ziekenhuis groeide het protest, met spandoeken en foto’s van baby Charlie.

De ouders waren bereid hun baby naar de VS over te vliegen waar artsen wel nog verdere medische zorg wilden geven. Ze hadden daarvoor zelfs een juridische procedure gestart. Nu staken ze die dus.

Te lang gedraald

“De kans dat Chalie nog geneest in de VS is voorbij”, zeiden de ouders gisteren. “Het heeft allemaal veel te lang geduurd. De ‘instanties” hebben te lang gedraald. Charlie nu nog overvliegen, zou alleen maar meer pijn veroorzaken. Dat willen we Charlie niet aandoen.”