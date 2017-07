Moeskroen versterkt zich met twee nieuwe verdedigers

Luingne / Mouscron/Moeskroen / Dottignies/Dottenijs / Herseaux - Excelsior Moeskroen heeft zich versterkt met Sébastien Locigno en Artur Jorge. Dat maakte de Henegouwse club maandag bekend.

De 21-jarige Belg Locigno komt over van KV Oostende, maar voetbalde het afgelopen jaar op huurbasis bij het Nederlandse Go Ahead Eagles. De verdediger, die in het verleden ook voor AA Gent speelde, tekent in Moeskroen een contract voor twee seizoenen met optie. Bij de Buffalo’s werd Locigno getraind door Mircea Rednic, die nu aan het hoofd staat van ‘Les Hurlus’.

Artur Jorge strijkt dan weer voor één seizoen op huurbasis neer op Le Canonnier. De 22-jarige Portugese verdediger komt over van Braga in zijn thuisland.