134 honden en 15 puppy’s gered voordat ze in de soep zouden eindigen

149 honden zijn gered uit de handen van een Zuid-Koreaanse vleesboer. Dat meldt de organisatie Humane Society International. Daarmee krijgen de dieren een kans om beter te leven. De viervoeters waren immers bijeengebracht om er soep van te maken.

Zuid-Koreanen eten tijdens de Bok Nal-dagen op 12 juli, 22 juli en 11 augustus altijd een pikante soep. Het belangrijkste ingrediënt daarin is hondenvlees. Wanneer je dat op drinkt, zou je bloed gezuiverd zijn. Die soep zorgt ervoor dat de er jaarlijks meer dan een miljoen honden op de vleesmarkt terechtkomen en worden geslacht.

Dat gebeurt op een verschrikkelijke manier. Eerst worden de dieren in kille metalen kooien gestoken, vaak met veel te veel honden op één plaats. Dat frustreert hen enorm, waardoor ze bang of agressief worden. Als hun tijd gekomen is, sterven ze door elektrocutie om nadien in de traditionele soep te eindigen.

Boer wenste hen een nieuw leven toe

De 149 dieren die door de Human Society International nu gered zijn, hebben hun nieuwe leven te danken aan de boer zelf. Die had medelijden gekregen met de dieren en besloot dat hij zo niet langer kon leven. Hij vroeg de organisatie dan ook zelf om hulp, omdat hij liever gewassen wil gaan verbouwen, maar niet wist hoe hij zijn bedrijf rendabel kon houden zonder de honden.

134 van de honden zijn nu naar asielen in de Verenigde Staten gevolgen. 15 puppy’s waren nog te klein om de grote oversteek te maken, waardoor ze nog even bij hun moeder in Zuid-Korea blijven. Later zullen ook zij naar Amerika verhuizen. Het is al de negende boerderij op drie jaar tijd, die dankzij de organisatie zijn deuren sluit.