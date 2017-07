Waanzin: jongeren zetten hun leven op het spel met onbezonnen stunt op rijdende trein

Twee jonge waaghalzen krijgen momenteel bakken kritiek op het internet vanwege een levensgevaarlijke stunt. De kerels vonden het een leuk idee om hun leven te riskeren door te fietsen op een rijdende trein in het Russische Fryazino. Het filmpje dat ze tijdens de stunt maakten en nadien online plaatsten, kan maar op weinig steun rekenen.

De beelden zijn vorige week online verschenen. Roman Shirokov, een van de stuntmannen, verklaarde dat fietsen op de begane grond maar “saai” was, dus besloten ze om hun rit wat meer uitdaging te bieden. Een keuze die zwaar veroordeeld wordt door vele internetgebruikers.

Hun stunt blijkt al van bij het begin van de video extreem gevaarlijk. Terwijl de trein aan een hoog tempo door een bosrijk gebied raast, klimmen de kerels samen met een BMX tot op het dak van de trein. Nadien maken ze zich klaar voor hun echte uitdaging: op de bewegende trein fietsen. Hun uitdaging loopt echter bijna dramatisch af: een van de kerels kan zijn evenwicht niet bewaren en gaat tegen de vlakte. Gelukkig reed hij voldoende in het midden om ook na de val op het dak te zitten.

Het filmpje eindigt wanneer de kerels besluiten om terug naar beneden te klimmen. Voorlopig is niet duidelijk of de lokale politie op de hoogte is van de stunt.