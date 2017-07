Crystal Palace officialiseert komst van Jairo Riedewald

Jairo Riedewald heeft zijn transfer naar Crystal Palace maandag afgerond. Hij werd maandag eerst medisch gekeurd en tekende vervolgens een vijfjarig contract bij het team van Rode Duivel Christian Benteke.

Riedewald treft bij Crystal Palace trainer Frank de Boer, die hem bij Ajax liet debuteren. Vorig jaar verloor hij onder coach Peter Bosz zijn basisplaats bij de Amsterdammers, die naar verluidt 9 miljoen euro ontvangen voor de linksvoetige verdediger.

“Ik ben blij dat ik voor Crystal Palace ga spelen”, vertelde Riedewald nadat hij in zijn nieuwe clubkleuren op de foto was gegaan. “Het is mooi om een kans te krijgen in de Premier League. Het is voor mij ook een geweldige kans om weer onder Frank de Boer te voetballen.”

Ajax nam de afgelopen maanden ook afscheid van Davy Klaassen (Everton), Heiko Westermann (Austria Wien), Diederik Boer, (PEC Zwolle), Kenny Tete en Bertrand Traoré (beiden Olympique Lyon). De club versterkte zich vooralsnog alleen met keeper Benjamin van Leer (Roda) en de transfervrije Klaas-Jan Huntelaar (Schalke 04).