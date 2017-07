"Geen sport meer op tv deze zomer, wat moet ik nu doen?"

U vraagt: "Chris Froome stond gisteren als eindwinnaar op het podium in Parijs. Dat was meteen het laatste grote life-sportbeeld van deze zomer. 2017 is een onpaar jaar en dan weet je het wel: geen WK Voetbal, geen EK Voetbal, geen Olympische Spelen. Alleen de Tour. Dat is weinig maar schaarste creëert ook rijkdom: veel tijd om eens bij te lezen. Welke boeken zijn de moeite?"

“Wil” van Jeroen Olyslaegers (304 blz)

Jeroen Olyslaegers wint de Fintro-prijs. Foto: BELGA

Vlaams en zeer goed. Over de Tweede Wereldoorlog in Antwerpen. Ook hier jagen de Duisters op Joden. Tegen die achtergrond wil de jonge Wilfried Wil iets heel anders: de beste dichter worden. Maar hij kan niet aan de zijlijn blijven staan, want zijn mentor Nijdig Baardje predikt de uitroeiing van de Joden. “Wil” dwingt je na te denken over goed en kwaad. Misschien zal je op het einde van het boek je grens wel verlegd hebben. Olyslaegers won dit jaar de prestigieuze Fintro-prijs met “Wil”

“Gustav en Anton” van Rose Tremain (250 blz)

Rose Tremain. Foto: BELGAIMAGE

De originele titel is beter “The Gustav Sonate”. Sonate is zo’n woord dat weemoed herbergt. Daarover gaat dit boek. Of beter: ook daarover. De Gustav en de Anton uit de Nederlandse titel zijn in het begin van het boek twee jongetjes, die op school bevriend raken. Anton is van rijke Joodse komaf. Anton is de zoon van een weduwe. Zijn vader heeft iets heel mooi gedaan tijdens de oorlog maar hij heeft daar ook een funest amoureus staartje aan gebreid. Heel mooi boek over vriendschap en faalangst.

“De Nix” van Nathan Hill (656 blz)

De Nix, keert terug naar het hippiedom.

Begin er maar meteen mee want dit is een dik boek. Geen beter moment om “De Nix” te lezen trouwens dan vandaag, 50 jaar na de fameuze “Summer of Love”, waarin ze in San Francisco het hippiedom uitvonden. Daarover gaat dit boek, uiteindelijk. Het begint vandaag, bij Samuel Anderson, een uitgebluste leraar/schrijver. Hij heeft al een ferm voorschot gekregen op zijn volgende roman maar vindt maar geen onderwerp. Tot hij op tv plots zijn moeder - met wie hij al 20 jaar geen contact meer heeft - ziet terwijl ze stenen gooit naar een rechts politicus.

“Mea Culpa” van Clare Mackintosh (384 blz)

Clare Mackintosh, zeer de moeite. Foto: AFP

Een alleenstaande moeder wandelt over straat met haar zoontje. Het zoontje rukt zich even los en wordt doodgereden. De chauffeur pleegt vluchtmisdrijf. De moeder is verteerd door verdriet en trekt zich helemaal terug in een godvergeten dorp. Ondertussen bijt detectieve Ray Stevens zich in het ongeval vast. Hij vindt het verdacht dat de moeder zich verstopt. “Mea Culpa” is helemaal mee met de nieuwe trend in thrillerland: domestic noir of het gevaar dat thuis schuilt. Wie “Het meisje op de trein” graag heeft gelezen, zal deze thriller allicht nog beter vinden.

“Achter gesloten deuren” van B.A. Paris (227 blz)

De nieuwe Britse thrillersensatie. En zeer domestic noir. Over Jack en Grace. Hij is een succesvol advocaat gespecialiseerd in huiselijke geweld. Zij vooral zeer mooi. En nooit alleen. Letterlijk. Jack laat Grace nooit ergens alleen naartoe gaan. Straffer nog: wanneer er vrienden langskomen, laat hij Grace nooit alleen bij hen. Alsof hij wil verhinderen dat ze iets tegen hen zou zeggen over hem. Tip: begin niet ’s avonds aan “Achter Gesloten Deuren” want je zal de nacht doorlezen.