Tipgever: “Ik ga ervan uit dat de helft van de Bende van Nijvel nog leeft”

Bijna 32 jaar na de laatste overval van de beruchte Bende van Nijvel hebben speurders maandag opnieuw een grote zoekactie gehouden in enkele vijvers in Adinkerke. De tipgever die de agenten naar het West-Vlaamse dorp leidde, spreekt nu voor het eerst in ‘Terzake’. “De leden zullen intussen oud geworden zijn, maar volgens mij zijn ze nog niet allemaal dood.”

De Bende van Nijvel wordt verantwoordelijk geacht voor een hele reeks overvallen tussen 1982 en 1985. In totaal vielen daarbij 28 dodelijke slachtoffers. Bij de laatste overval op 9 november 1985 in Aalst werden acht mensen doodgeschoten. De wapens die gebruikt werden, zouden volgens een informant diezelfde avond nog door een Brusselse handlanger gedumpt zijn in Adinkerke

Maandagochtend werd gestart met een zoekactie in drie vijvers in Adinkerke. Wapens die gebruikt werden bij de overval op de Delhaize in Aalst in 1985 zouden daar mogelijk gedumpt zijn.

De zoekactie begon in de oude zandwinningsputten aan de Vijverstraat. Uit een proces-verbaal blijkt dat een onderzoeker in 2009 als eens ter plaatse kwam met de politie en dat hij er foto’s nam. “Er is toen overwogen om een onderzoek te starten, maar er deed toen informatie de ronde dat er in 2005 in een waterput gebaggerd was”, zegt de procureur des Konings van Henegouwen Pierre Magnien. “De onderzoekers hebben nu beslist om toch grondiger te graven. Voorlopig is er nog niets gevonden dat in relatie kan staan met de Bende van Nijvel.”

De zoekactie van maandag. Foto: thv

Toch veroorzaakt de zoekactie volgens de informant heel wat opschudding. “Veel mensen zijn zenuwachtig nu er gegraven wordt. De bendeleden zijn oud geworden, maar ze zijn nog niet allemaal dood”, verklaart hij in ‘Terzake’. “Je moet het statistisch bekijken. De bendeleden waren destijds rond de 30. Iedereen leeft ongeveer 70 jaar, al zijn er die vroeger sterven. Ik ga ervan uit dat de helft nog leeft.”

Het verhaal van de informant draait voornamelijk om één man: Patrick Pilarski, een zware crimineel uit het Brusselse. Pilarski zou volgens de tipgever in 1986 door een versperring van de rijkswacht gereden zijn toen hij wapens in zijn wagen had. “Plots kwam Pilarski naar me met een verhaal dat hij ergens door een versperring was gereden. Waar? Wie? Dat weet ik niet. Maar hij is vervolgens naar het huis van zijn ouders gereden en heeft daar de wapens verstopt op het toilet. De politie is het huis eens binnengekomen omdat ze dachten dat hij daar was. Maar die dwazen hebben niet eens in het toilet gekeken, vertelde Pilarski mij.” Vervolgens zou de vader van de crimineel de wapens in het meer achter zijn huis hebben gegooid. Op die locatie zoeken de speurders nu.

Pilarski zelf verdween jaren geleden spoorloos van de aardbol. Hij zou gedood zijn bij een overval in Soedan, maar dat kon nooit worden bevestigd. “Of Pilarski bij de Bende van Nijvel zat? Dat heb ik hem nooit gevraagd. Dan is het vertrouwen weg. Maar uit de gesprekken die hij voerde, kon je wel uitmaken dat hij wist wie in de Bende zat.”

De informant deed zijn verhaal dertien jaar geleden al aan een intussen gepensioneerde commissaris en heeft ook nu nog zijn twijfels bij het onderzoek. “Willen ze die wapens wel vinden? Die bedenking heb ik mij vaak gemaakt. Maar waarom zouden die wapens er niet meer liggen? Alleen ik en de federale politie wisten ervan.””

Pilarski zelf verdween jaren geleden van de aardbol. Het gerucht gaat dat hij gedood werd bij een overval in Soedan, maar een lijk is er nooit gevonden.

Terzake, vanavond om 20 uur op Canvas