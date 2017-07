Vlaamse vrouw (32) op huwelijksreis dood aangetroffen in hotelkamer in Egypte, man (34) aangehouden

Waregem - Een vrouw van 32 uit Waregem is in verdachte omstandigheden om het leven gekomen tijdens haar huwelijksreis in het Egyptische Sharm-el-Sheikh. Haar man (34) werd aangehouden. Dat werd bevestigd aan onze redactie.

Volgens plaatselijke media werd het levenloze lichaam van Sofie D., een moeder van twee kinderen uit een vorig huwelijk, eind vorige week gevonden in hun hotelkamer in de populaire badplaats. Het is nog niet duidelijk hoe de 32-jarige vrouw om het leven is gekomen, maar alles wijst op moord.

Speurders arresteerden de echtgenoot van het slachtoffer. De man, Gregory V., werd overgebracht naar de cel.

V. kwam eerder al in aanraking met de politie na slagen en verwondingen. Ook Sofie D. zou al mishandeld zijn door de 34-jarige man. Desondanks is het koppel eerder deze maand in het huwelijksbootje gestapt. Maar ook op haar trouwdag zou de vrouw al blauwe plekken hebben gehad.

Het nieuws veroorzaakt intussen heel wat ophef in Waregem, de woonplaats van het echtpaar.

Lees morgen meer in Het Nieuwsblad.