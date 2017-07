U was hem misschien al vergeten, maar deze man redde ooit de monarchie. Pas nu herstelt het koningshuis hem in ere

Prins Karel heeft tijdens en na de Tweede Wereldoorlog zes jaar de Belgische troon warm gehouden, als vervanger van zijn gecontesteerde broer koning Leopold III. Zo redde hij de monarchie van de ondergang. Maar Karel kreeg stank voor dank en stierf eenzaam in pure armoede. Nu krijgt hij eerherstel in een expo. Uitgerekend in het paleis, waar hij decennialang werd doodgezwegen.