Scholen in Texas voeren opnieuw lijfstraffen in bij kinderen vanaf vier jaar

Drie scholen in de Amerikaanse staat Texas hebben besloten om opnieuw lijfstraffen in te voeren. Als de kinderen tussen vier en achttien jaar oud zich misdragen, mogen enkele leerkrachten hen slaan. Eventueel met een houten plank, zo staat er in de nieuwe regel te lezen. De schoolraad stemde unaniem voor het voorstel.

Het idee ligt al een jaar op tafel, maar nu was de schoolraad unaniem: lijfstraffen mogen opnieuw worden ingevoerd op hun kleuterschool, lagere school en middelbare school. “Ik denk dat het werkt”, zegt gedragscoördinator Amaro tegen de Caller Times. “Voor mij heeft het tenminste altijd gewerkt. Ik wist dat ik echt een probleem zou krijgen, als ik me misdroeg. Dat het pijn zou doen. Dus dan deed ik het niet.”

Niet elk kind mag zomaar geslagen worden in de drie scholen van het Three Rivers Schools District. “Als de ouders geen toestemming geven, dan doen we het niet, zonder discussie”, zegt leerkracht Mary Spring aan de Caller Times. Zijn zij er wel mee akkoord, dan mag een “gedragscoördinator” of een directeur het kind slaan met een houten plank of met de blote hand.

Vertrouwen en verontwaardiging

Tot nu toe zijn er drie ouderparen die hun toestemming hebben gegeven voor het komende schooljaar. Heel wat andere ouders reageren verontwaardigd en begrijpen niet dat de leerkrachten naar zo’n drastische disciplinerende regel grijpen.

Maar de schoolraad wil het nieuwe strafbeleid koste wat kost doorvoeren. “We zullen evalueren na een jaar. Als er minder kinderen gestraft zijn dan het jaar ervoor, dan is het een goede maatregel”, aldus Amaro.