Heeft u vandaag een appel gegeten? Deze voedingsdeskundige legt uit waarom dat geen goed idee was

Het is genoeg, vindt dr. Erica Rutten, voedingsdeskundige aan de Universiteit van Maastricht. Het is genoeg met die light-producten en chiazaden en superfoods. “Al die nieuwe hypes zijn niet wetenschappelijk onderbouwd. Ze promoten niet het gezonde eten, integendeel: ze trekken ons voedingspatroon compleet scheef.” Rutten schreef er een boek over: De Bewuste Bourgondiër. Met opvallende tips om de rages te doorprikken.