Schoonzoon Trump verdedigt zich voor Senaat: “Ik werkte niet samen met Rusland”

Jared Kushner, de schoonzoon en senior adviser van Amerikaans president Donald Trump, verscheen maandag voor de Inlichtingencommissie van de Amerikaanse Senaat. Tijdens een uitzonderlijk statement zei hij dat ‘al zijn handelingen gepast waren’ tijdens de verkiezingscampagne.

‘Ik werkte niet samen met Rusland’, zei Kushner. ‘En ik heb geen weet van anderen die dat wel deden.’ Die uitspraken zijn in dezelfde lijn als de geschreven statement die hij eerder uitbracht. In die geschreven verklaring stond dat hij ‘niet [had] samengespannen’ met een buitenlands regime. ‘Ik heb er ook geen weet van dat iemand anders binnen het campagneteam dat deed.’ En evenmin heeft Kushner naar eigen zeggen ‘vertrouwd op Russische fondsen om mijn bedrijfsactiviteiten te financieren’.

Jared Kushner, echtgenoot van Ivanka Trump, getuigde achter gesloten deuren voor de Inlichtingencommissie van de Amerikaanse Senaat over de inmenging van Rusland tijdens de presidentsverkiezingen. Na een ondervraging van twee uur stond Kushner de pers te woord. ‘Toen mijn schoonvader besloot om zich verkiesbaar te stellen als president, besloot ik hem te steunen tijdens zijn campange. Ik geloof in hem, en ik geloof dat hij het leven van alle Amerikanen kan verbeteren. De president en het Amerikaanse volk dienen is een grote eer voor mij.’

‘Sinds de eerste vragen over Rusland rezen in maart, heb ik altijd gezegd dat ik volledig wou meewerken aan het onderzoek. Dat heb ik vandaag gedaan. De informatie die ik deelde toont duidelijk aan dat mijn daden gepast waren tijdens een unieke campagne’, zei Kushner. ‘Donald Trump had een betere boodschap en een slimmere campagne, dat is alles. Zeggen dat dit niet waar is drijft de spot met iedereen die voor hem gestemd heeft’, voegt Kushner nog toe.

Het onderzoek naar de vermeende banden tussen Rusland en het campagneteam van Donald Trump komt steeds dichter bij de president zelf. Woensdag is het de beurt aan Trumps zoon, Donald Jr., en Trumps eerste campagnemanager Paul Manafort.

Vragen

De commissie was wellicht vooral benieuwd naar de beruchte vergadering die Kushner in juni vorig jaar samen met Trumps zoon en Manafort bijwoonde in de Trump Tower in New York, op uitnodiging van de Russische advocate Natalia Veselnitskaja. Trump Jr. was verteld dat zij connecties had in het Kremlin, en dat ze informatie had die Hillary Clinton in diskrediet kon brengen.

Kushner beschreef die vergadering eerder al als ‘tijdverlies’. ‘Ik heb tijdens de vergadering zelfs een email gestuurd naar een assistent, na een tiental minuten, om hem te vragen mij te bellen op mijn mobiele telefoon. Ik zocht een reden om de vergadering te verlaten’, klinkt het in de geschreven verklaring.

Foto: REUTERS

President Trump zelf stuurde zondagavond alvast zijn mening over de hoorzitting de wereld in: