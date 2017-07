Amerikaans bedrijf brengt microchip in werknemers in

Een technologiebedrijf in de Amerikaanse staat Wisconsin zal als eerste Amerikaanse bedrijf een microchip inbrengen in de werknemers. Dat heeft het bedrijf, Three Square Market, in een persbericht aangekondigd.

Iedereen die bij het bedrijf werkt, krijgt op 1 augustus het aanbod om een microchip te laten inbrengen. Het bedrijf benadrukt wel dat de keuze om deel te nemen bij de werknemers zelf ligt. Three Square Market verwacht dat zowat 50 personeelsleden op het aanbod zullen ingaan.

De chip wordt ingebracht onder de huid tussen de duim en de wijsvinger. Met die chip zullen de werknemers kunnen betalen voor voedsel en drank in de pauzeruimte in het bedrijf, deuren openen, inloggen op computers en het kopieerapparaat gebruiken. Volgens het bedrijf is de chip binnen enkele seconden geïmplanteerd.

De microchip werkt op basis van RFID-technologie (Radio-Frequency Identification). Via elektromagnetische velden kan elektronisch opgeslagen informatie worden geïdentificeerd. De microchip gebruikt het zogeheten “near-field communication” (NFC) voor contactloze communicatie, zoals in smartphones voor mobiele betalingen.