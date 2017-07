Braziliaanse oud-doelman Waldir Peres sterft op 66-jarige leeftijd

De oud-doelman van FC Sao Paulo kwam tot 617 competitiewedstrijden in Brazilië en was de doelman van het Braziliaanse elftal van 1982, dat furore maakte op het WK in Spanje en algemeen beschouwd wordt als één van de mooist voetballende teams aller tijden. Ondanks de kwaliteiten van topspelers als Socrates en Zico eindigde het toernooi voor de Seleçao in de tweede ronde. Peres maakte ook deel uit van de Braziliaanse selecties van 1974 en 1978.

We would like to express our condolences on the passing of former goalkeeper Waldir Peres Arruda. pic.twitter.com/X9C16VHWig